OpenAI формирует команду по предотвращению «катастрофических рисков» ИИ — Finance.ua
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OpenAI формирует команду по предотвращению «катастрофических рисков» ИИ

Технологии&Авто
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OpenAI формирует команду по предотвращению «катастрофических рисков» ИИ
OpenAI формирует команду по предотвращению «катастрофических рисков» ИИ
Компания-разработчик ChatGPT — OpenAI — создала новую команду, которая будет работать над минимизацией рисков, связанных со стремительным распространением искусственного интеллекта. В частности, будет заниматься проблемами кибербезопасности, химическими, ядерными и биологическими угрозами.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новую команду называют Preparedness team, то есть команда готовности. Команду возглавил выходец из MIТ Александр Мадри.
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Группа будет анализировать и пытаться предотвратить потенциальные «катастрофические риски» систем искусственного интеллекта, начиная от проблем кибербезопасности и заканчивая химическими, ядерными и биологическими угрозами.
Среди прочего, команда будет заниматься проблемами автономной репликации и адаптации ИИ (что логично, учитывая амбиции OpenAI построить «суперинтеллект» в будущем).
Цель OpenAI сосредоточена на создании ИИ, которое может выполнять ряд задач лучше людей (в компании его называют AGI — Artificial General Intelligence). Поскольку текущие системы не соответствуют этому описанию, компания заявила, что ей необходимо «убедиться, что у нас есть понимание и инфраструктура, необходимые для безопасной и высокопроизводительной системы искусственного интеллекта».
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Новая команда разработает политику, чтобы помочь компании определить, как она может снизить риски, связанные с разработкой такой ИИ-технологии следующего поколения.
Сейчас «команда готовности» на стадии комплектования. В компании есть незакрытые вакансии в Сан-Франциско, а также она будет искать кандидатов через конкурс Preparedness Challenge, в рамках которого всем желающим предлагают рассказать о неочевидных рисках от ИИ. 10 победителей получат $25 000 в виде кредитов API.
По материалам:
Ain.Ua
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