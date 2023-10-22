Microsoft заплатит $15 000 тому, кто обманет искусственный интеллект — Finance.ua
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Microsoft заплатит $15 000 тому, кто обманет искусственный интеллект

Фондовый рынок
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Microsoft заплатит $15 000 тому, кто обманет искусственный интеллект
Microsoft заплатит $15 000 тому, кто обманет искусственный интеллект
Поисковая система Bing была разработана Microsoft почти 15 лет назад. В феврале текущего года компания представила обновленную версию браузера Edge с элементами искусственного интеллекта. Напомним, что это стало возможным благодаря интегрированной в Bing нейросети ChatGPT.
Чтобы новый продукт не уступал другим конкурентным нейросетям, Microsoft решили устроить для Bing своеобразный тест-драйв. Техногигант предлагает всем желающим найти уязвимости в Bing AI. Наиболее продвинутым взломщикам обещают приличное вознаграждение от $2000 до $15 000.
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Согласно предложенным критериям Microsoft, участники соревнований должны представить в письменном или видеоформате ранее неизвестные «важные» и «критические» для безопасности уязвимости. К примеру, нужно спровоцировать Bing AI генерировать непристойные и даже оскорбительные ответы в чате, нарушающие требования компании. Безусловным достижением станет доступ к закрытой информации, связанной с данными машинного обучения Bing AI или конфиденциальной информацией о пользователях.
В Microsoft отметили: размер вознаграждения будет зависеть от критичности выявленной уязвимости и качества отчёта.
По материалам:
noworries
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