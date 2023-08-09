Чат-бот Bing от Microsoft появится во всех браузерах — Finance.ua

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Чат-бот Bing от Microsoft появится во всех браузерах

Технологии&Авто
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Чат-бот Bing от Microsoft появится во всех браузерах
Чат-бот Bing от Microsoft появится во всех браузерах
Компания Microsoft объявила, что в скором времени чат-бот Bing на основе искусственного интеллекта будет доступен во всех браузерах, в том числе на мобильных устройствах.
В своем блоге компания отмечает, что Bing AI предлагает «лучший» опыт использования именно в браузере Edge, ведь там он поддерживает более длинные разговоры, историю и другие встроенные функции. Например, в Edge пользователь может ограничиться 30 сообщениями в разговоре с чат-ботом на четыре тысячи символов каждое. В Chrome это всего 5 сообщений и две тысячи символов.
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Дату запуска Bing AI в других браузерах пока не разглашают.
Напомним, Microsoft начала предоставлять пользователям множество обновлений ИИ, включая ChatGPT, поисковую систему Bing, а также облачные сервисы.

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По материалам:
theБабель
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