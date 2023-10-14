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Мужчины богатеют на искусственном интеллекте больше, чем женщины — исследование

Личные финансы
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Мужчины богатеют на искусственном интеллекте больше, чем женщины — исследование
Мужчины богатеют на искусственном интеллекте больше, чем женщины — исследование
Новое исследование Института Алана Тюринга показало, что компании, возглавляемые женщинами, не успевают за глобальным ажиотажем инвестиций в сферу искусственного интеллекта.
За последнее десятилетие стартапы в сфере ИИ, основанные женщинами в Великобритании, привлекли в шесть раз меньше средств, чем стартапы, основанные мужчинами. Эксперты предупреждают, что разрыв в финансировании может нанести ущерб усилиям, направленным на то, чтобы сделать ИИ менее склонным к предвзятости и дискриминации.
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Хотя глобальные инвестиции в ИИ стремительно растут, подавляющее большинство финансирования поступает в компании, где доминируют мужчины: 77% венчурных инвестиций в Великобритании в прошлом году были направлены в стартапы, где нет ни одной женщины-основательницы. Это происходит даже несмотря на то, что количество запускаемых женщинами AI-компаний растет.
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Исследователи обнаружили, что за последнее десятилетие венчурные фирмы инвестировали $42,5 млрд в британские компании, разрабатывающие программное обеспечение искусственного интеллекта. В период с 2012 по 2022 год 80% общего капитала, инвестированного венчурными фондами в ИИ, были привлечены командами, состоящими исключительно из мужчин. В противоположность этому команды, состоящие исключительно из женщин, привлекли лишь 0,3%.
Сейчас продолжаются дебаты о том, как предотвратить распространение предвзятых моделей и продуктов, а Калифорния близка к принятию закона, который потребует от венчурных компаний раскрывать расу и пол основателей финансируемых ими стартапов.

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По материалам:
dev.ua
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