ОП анонсировали внесение в Раду законопроектов о защите прав военных — Finance.ua

ОП анонсировали внесение в Раду законопроектов о защите прав военных Сегодня 17:40 — Казна и Политика

ОП анонсировали внесение в Раду законопроектов о защите прав военных

В Верховную Раду в скором времени будет внесен ряд законодательных инициатив, касающихся защиты прав военнослужащих.

Об этом сообщил генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик в ходе VII Судебного форума.

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«Мы должны учитывать, что даже после окончания активных боевых действий самой перспективной профессией будет военнослужащий Вооруженных сил Украины. Соответственно, и количество военных в будущем будет значительно отличаться от того, которое у нас было по состоянию на 24 февраля 2022 года и до 2014 года», — отметил Дубовик.

Он подчеркнул, что военные должны получить мощные инструменты защиты своих прав.

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«На данный момент президентом Украины также инициированы механизмы защиты прав относительно института военного омбудсмена. Есть определенные законодательные инициативы, которые будут вскоре зарегистрированы в Верховной Раде. Мы надеемся, что этот процесс найдет отклик и в судейском сообществе, которое будет заинтересовано в том, чтобы снизить определенный уровень запроса военных обращаться в суд», — добавил представитель ОП.

Укрінформ По материалам:

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