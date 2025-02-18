ВСУ и ГССТУ планируют перейти на новые стандарты карьерного роста военнослужащих — Finance.ua
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ВСУ и ГССТУ планируют перейти на новые стандарты карьерного роста военнослужащих

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Министерство обороны разработало проект Указа Президента Украины, которым предусматривается утвердить новую редакцию Положения о прохождении военной службы в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта, которая отвечает стандартам НАТО и вводит четкие правила карьерного роста военнослужащих.
Содержание проекта Положения разделено на периоды во времени (мирное время, особое время и военное положение), а также по видам военной службы, определенные Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Ключевые изменения, которые заработают по возвращении в мирное время:
  • Карьерный рост по воинскому званию — получение очередного воинского звания по рейтинговой или конкурсной системе с одновременным назначением на более высокую должность.
  • Перемещение для повышения квалификации и получения опыта.
  • Четкие сроки выслуги в звании — минимальные и максимальные.
  • Предельные сроки пребывания в офицерских должностях.
  • Система аттестации для прозрачной оценки военнослужащих.
Кабинет Министров одобрил проект указа и внес его на рассмотрение Президенту Украины. Минобороны продолжает осуществлять сопровождение этого проекта.
Реформа направлена ​​на введение прозрачной и справедливой системы карьерного роста военнослужащих. В ней продвижение по службе будет основываться на объективной оценке личных достижений военных, их навыков и компетенции.
Таким образом, в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта должна быть создана среда, способствующая развитию лидерских качеств и мотивирующая к профессиональному развитию. Новая система предусматривает справедливое вознаграждение за высокие показатели службы, что будет способствовать усилению боеспособности армии.
По материалам:
Finance.ua
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