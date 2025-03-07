Кабмин расширил перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу — Finance.ua

Кабмин расширил перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу Сегодня 15:01 — Личные финансы

Кабмин расширил перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу

Кабинет Министров Украины обновил правила пересечения государственной границы для граждан во время военного положения. В частности, было предоставлено право на выезд за границу определенным категориям военнообязанных.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, ссылаясь на соответствующий документ.

Согласно новым правилам, для пересечения границы обязательно необходима справка об отсрочке. Право на выезд получили следующие категории лиц:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родные брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны с 2014 года.

Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родные брат или сестра).

Напомним, по оценкам Центра экономической стратегии, за границу дополнительно могут выехать 290 тыс. украинских мужчин при оптимистическом сценарии, 389 тыс. — при среднем и 532 тыс. — при пессимистическом.

Справка Finance.ua:

во время войны военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, но существуют исключения, в частности для чиновников, спортсменов, депутатов и других лиц, имеющих специальные разрешения;

недавно в Украине изменили правила пересечения границы. Они касаются военнообязанных мужчин, которые перевозят гуммопомощь или медицинские грузы. Сейчас эта категория граждан, которая планирует осуществлять перевозку гуманитарных или медицинских грузов, может пересечь границу только на общих основаниях. Теперь информацию о таких водителях не будут вносить в систему «Шлях» и решения по ним не будут рассматриваться областными военными администрациями;



Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины возобновит выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков с 7 марта.



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