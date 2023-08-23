ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период — Finance.ua

ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период Сегодня 10:30 — Казна и Политика

ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период

Организация Объединенных Наций совместно с партнерами объявила о сборе средств на поддержку Украины в холодные месяцы.

Об этом во вторник заявил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов США, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы», — сообщил он.

По словам Дюжаррика, в результате войны «серьезно повреждены» дома, энергетическая, водопроводная и газовая инфраструктура, что «подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которая в Украине обычно начинается в октябре и продолжается до марта», отметил он, указав, что температура воздуха может опускаться до минус 30 °C.

Дюжаррик подчеркнул, что этой зимой в ООН будут отдавать приоритет аварийному ремонту домов в прифронтовых громадах, а также доставлять туда одежду, отопительные приборы и «прочие зимние товары».

Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги. Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления, добавил спикер Генсека.

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«Расчеты потребностей помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса», — пояснил Дюжаррик.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко отмечал , что энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить скорейшее реагирование на возможные экстренные ситуации.

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Укрінформ По материалам:

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