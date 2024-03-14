Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе — Finance.ua
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Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе

Казна и Политика
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Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе
Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе
Президент Украины подписал законопроект № 9662 об изменениях в Налоговый кодекс о диджилизации некоторых налоговых сервисов.
Об этом пишет УНН со ссылкой на карту законопроекта на сайте ВР.
Как сообщается, документ предусматривает, в частности, усовершенствование онлайн-коммуникаций с налогоплательщиками.
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Так, благодаря изменениям в Налоговом кодексе плательщики смогут взаимодействовать с ГНС в режиме видеоконференции.
В частности, плательщики получат возможность приобщаться в режиме видеоконференции к рассмотрению своих жалоб на решение об отказе в регистрации налоговых накладных (НН)/расчетов корректировки (РК) или приобщиться онлайн к рассмотрению возражений плательщика к акту проверки.
Кроме того, закон предусматривает:
  • отмену ответственности за ошибочное указание плательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при условии своевременной уплаты);
  • сокращение сроков бюджетного возмещения, а именно до 20 дней в камеральных проверках и до 40 дней в документальных проверках.
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Также в законе отменили ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который сейчас составляет только тридцать дней со дня вручения налогового уведомления-решения и т. д.
Отдельно документ решает вопрос налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев частных обществ в учетной системе долей обществ.
По материалам:
УНН
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