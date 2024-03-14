Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе — Finance.ua

Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе Сегодня 17:41 — Казна и Политика

Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе

Президент Украины подписал законопроект № 9662 об изменениях в Налоговый кодекс о диджилизации некоторых налоговых сервисов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на карту законопроекта на сайте ВР.

Как сообщается, документ предусматривает, в частности, усовершенствование онлайн-коммуникаций с налогоплательщиками.

Читайте также Зеленский анонсировал изменения в Кабмине в ближайшее время

Так, благодаря изменениям в Налоговом кодексе плательщики смогут взаимодействовать с ГНС в режиме видеоконференции.

В частности, плательщики получат возможность приобщаться в режиме видеоконференции к рассмотрению своих жалоб на решение об отказе в регистрации налоговых накладных (НН)/расчетов корректировки (РК) или приобщиться онлайн к рассмотрению возражений плательщика к акту проверки.

Кроме того, закон предусматривает:

отмену ответственности за ошибочное указание плательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при условии своевременной уплаты);

сокращение сроков бюджетного возмещения, а именно до 20 дней в камеральных проверках и до 40 дней в документальных проверках.

Читайте также Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании

Также в законе отменили ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который сейчас составляет только тридцать дней со дня вручения налогового уведомления-решения и т. д.

Отдельно документ решает вопрос налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев частных обществ в учетной системе долей обществ.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.