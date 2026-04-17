Место для вашей рекламы

Онлайн-кредиты с угрозами: разоблачена схема на 5,3 млн грн

В Киеве правоохранители разоблачили организованную группу, которая под видом онлайн-кредитования фактически превращала долги в инструмент давления и вымогательства. По данным следствия, пострадали как минимум 41 человек, а общая сумма ущерба превышает 5,3 млн грн. Семь участников уже уведомлены о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как работала схема

Следствие установило, что с января 2024 года фигуранты действовали через веб-сервис BitCapital, который позиционировался как платформа быстрых кредитов.
Займы выдавали в криптовалюте Tether (USDT), что позволяло организаторам избегать финансового контроля и действовать вне правового поля Украины.
Условия кредитования устанавливали сами участники группы:
  • сразу удерживали 7% от суммы займа;
  • начисляли 0,6% за каждый день использования средств;
  • при просрочке применяли штрафы и пеню.
В результате долги быстро росли и становились фактически непосильными для клиентов.

Давление на заемщиков

Когда люди не могли погасить задолженность или отказывались платить, участники схемы переходили к давлению. По данным следствия, заемщикам звонили по телефону, требовали возврата средств и угрожали.
Таким образом, долги использовались как инструмент вымогательства.

Реакция правоохранителей

В феврале 2025 года Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной, поскольку компания-нерезидент не имела лицензии и не была зарегистрирована в Украине.
В настоящее время семерым участников группы объявлено подозрение по статьям о вымогательстве и принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств.
Суд уже избрал меры пресечения: шесть подозреваемых находятся под стражей с правом внесения залога, еще одно лицо — под домашним арестом.
Санкция статей предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия по делу продолжаются.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
