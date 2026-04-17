Онлайн-кредиты с угрозами: разоблачена схема на 5,3 млн грн В Киеве правоохранители разоблачили организованную группу, которая под видом онлайн-кредитования фактически превращала долги в инструмент давления и вымогательства. По данным следствия, пострадали как минимум 41 человек, а общая сумма ущерба превышает 5,3 млн грн. Семь участников уже уведомлены о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. Как работала схема Следствие установило, что с января 2024 года фигуранты действовали через веб-сервис BitCapital, который позиционировался как платформа быстрых кредитов. Займы выдавали в криптовалюте Tether ( USDT), что позволяло организаторам избегать финансового контроля и действовать вне правового поля Украины. Условия кредитования устанавливали сами участники группы: сразу удерживали 7% от суммы займа; начисляли 0,6% за каждый день использования средств; при просрочке применяли штрафы и пеню. В результате долги быстро росли и становились фактически непосильными для клиентов. Давление на заемщиков Когда люди не могли погасить задолженность или отказывались платить, участники схемы переходили к давлению. По данным следствия, заемщикам звонили по телефону, требовали возврата средств и угрожали. Таким образом, долги использовались как инструмент вымогательства. Реакция правоохранителей В феврале 2025 года Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной, поскольку компания-нерезидент не имела лицензии и не была зарегистрирована в Украине. В настоящее время семерым участников группы объявлено подозрение по статьям о вымогательстве и принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. Суд уже избрал меры пресечения: шесть подозреваемых находятся под стражей с правом внесения залога, еще одно лицо — под домашним арестом. Санкция статей предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия по делу продолжаются.