Около 1,5% украинцев уехали и не вернулись в 2024 году — Finance.ua

Около 1,5% украинцев уехали и не вернулись в 2024 году Сегодня 11:13

Около 1,5% украинцев уехали и не вернулись в 2024 году

Более 7,8 млн пересечений границы украинцами зафиксировала Государственная пограничная служба за первые 4 месяца 2024 года. Это гораздо меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабота.

В целом граждане стали уезжать за границу на 10% реже.

Почти 69 тыс. граждан — 1,5% от общего числа уехавших — не вернулись в страну с начала года. В апреле впервые с начала года домой вернулось больше граждан, чем уехало — на 56 тысяч. Всего в этом году количество не вернувшихся несколько возросло по сравнению с прошлым годом — тогда не вернулось 62 тысячи украинцев.

Для сравнения, за весь прошлый год из Украины выехало 14,1 млн украинцев. Из них только 142 тыс. остались за границей. Это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

Стоит отметить, что разница между выехавшими и заехавшими в Украину не дает точного понимания количества эмигрировавших людей.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после завершения войны.

По прогнозам НБУ, мигранты будут возвращаться в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозврата большого числа граждан остаются высокими.



Согласно опросу, доля украинских беженцев, планирующих остаться за границей, постепенно увеличивается. Полтора года назад 50% мигрантов заявляли о намерении вернуться в Украину, сейчас этот показатель составляет 26%.

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