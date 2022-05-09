Оккупанты украли из Украины 400-500 тыс. тонн зерна: в МИД планируют его аресты и конфискацию с помощью западных партнеров — Finance.ua
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Оккупанты украли из Украины 400-500 тыс. тонн зерна: в МИД планируют его аресты и конфискацию с помощью западных партнеров

Сегодня 20:41Аграрный рынок
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Российские оккупанты украли в Украине уже 400-500 тысяч тонн зерна, которое отправляют в временно оккупированный Крым. Как заявил во время брифинга министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, МИД имеет наработки по арестам и конфискации зерна с помощью западных партнеров и скоро их объявит.
«Мы видим, что где-то 400-500 тысяч тонн, это то, что они отправляют в направлении Крыма организованно... Ведется параллельная работа, которая связана с тем, чтобы можно было оперативно арестовывать и конфисковывать зерно с помощью наших западных партнеров. Эту линию ведет МИД, там есть определенные наработки. Когда будет решение, они его озвучат», — заявил Сольский.

По словам министра, вывоз зерна — это большой «бизнес», которым управляют люди более высокого уровня, чем «те, кто крадут телевизоры». Этим занимаются, в том числе, работники спецслужб страны-агрессора и разного рода аферисты.
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«Машины отправляются в сторону Крыма. Крым в этот сезон, даже когда мы его контролировали, уже стандартно импортировал зерно. Учитывая, что они последние несколько лет не выращивали его, тем более им нужно зерно для внутреннего потребления. И, кроме того, они налаживают каналы по загрузке кораблей через Севастополь», — отметил Сольский.
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По его мнению, практически все корабли, идущие с зерном из Севастополя, — это корабли с краденым украинским зерном. Потому что нет никакого разумного подхода тратить дополнительные средства, чтобы перемещать его с континентальной части россии и грузить через Севастополь, если это можно грузить через Новороссийск.
«Были уже такие факты, на которые оперативно отреагировал МИД. Корабли развернулись из Египта в сторону Ливана/Сирии. В принципе мы примерно понимаем локальных трейдеров, а также людей, которые в россии этим занимаются, и информация уже доносится до соответствующих органов. Насколько я знаю, прокуратура либо уже зарегистрировала, либо готовится к тому, чтобы зарегистрировать эти вещи, и будут соответствующие международные реакции», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНН
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