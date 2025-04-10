Украина увеличила экспорт куриных яиц в Африку — Finance.ua
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Украина увеличила экспорт куриных яиц в Африку

Аграрный рынок
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За январь-март 2025 года экспорт украинских куриных яиц составил 496 млн штук, что вдвое больше соответствующего периода в прошлом году.
Об этом сообщает Союз птицеводов Украины.
«Увеличение экспорта вдвое за первые три месяца года по сравнению с январем-мартом 2024-го не повлияло негативно на предложение яиц на внутреннем рынке. Традиционно в канун Пасхи спрос на яйца увеличивается, однако в этом году, как и в прошлом, дефицита продукции не ожидается, и потребители смогут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве в течение пасхальных праздников», — говорится в сообщении.
В отраслевом ведомстве отметили, что в текущем году произошли существенные изменения в географии экспорта. Доля стран ЕС выросла до 72%, но этот рост составляет всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Увеличились поставки в страны Африки, где, благодаря мировой конъюнктуре, были достаточно привлекательные условия для торговли. Доля африканского континента выросла до 8%, в то время как в прошлом году она была 5%, а в 2023-м вообще за этот период не экспортировались яйца.
В 2025 году начались поставки в Великобританию, ее доля в настоящее время составляет 7%. В то же время сократилась доля Сингапура в региональной структуре экспорта — с 15% в 2023 году до 4% в этом.
По материалам:
Finance.ua
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