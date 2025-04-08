Компенсация аграриям за покупку отечественной сельхозтехники: как вернуть 25% стоимости техники — Finance.ua

Компенсация аграриям за покупку отечественной сельхозтехники: как вернуть 25% стоимости техники
В Украине действует государственная программа частичной компенсации стоимости приобретенной отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Эта программа направлена на поддержку аграриев и стимулирование развития национального машиностроения.
Об этом рассказала заместитель начальника ГУ ГНС в Кировоградской области Юлия Мороз.
Размер компенсации:
- 25% стоимости техники и оборудования для аграриев;
- максимальная сумма компенсации — 71 млн грн.
- юридические лица и ФЛП, занимающиеся поставкой сельскохозяйственной продукции (не менее 75% от общего объема поставок);
- зарегистрированные в Государственном аграрном реестре;
- конечными бенефициарными собственниками бизнеса являются граждане Украины;
- отсутствие налоговых долгов;
- положительная кредитная история.
Условия получения компенсации:
1). Необходимо приобрести технику или оборудование, включенное в утвержденный Министерством экономики перечень отечественной техники и оборудования, подлежащего компенсации.
2). Расчет за технику должен быть произведен через банк, подписавший с Министерством экономики соответствующий меморандум о сотрудничестве.
3). После оплаты необходимо подать в банк заявку на компенсацию вместе со следующими документами:
- копия платежного поручения, подтверждающего оплату;
- акт приемки-передачи техники и оборудования;
- свидетельство государственной регистрации техники (если она подлежит обязательной регистрации).
Отмечается, что компенсация предоставляется на технику, приобретенную после 8 апреля 2024 года. За технику, приобретенную в лизинг, денежные средства не возвращаются. В случае выявления фактов незаконного получения компенсации, получатель обязан вернуть денежные средства и может быть лишен права на участие в программе в течение трех последующих бюджетных периодов.
Справка Finance.ua:
- в апреле Министерство экономики Украины произвело первую в 2025 году выплату по программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники;
- по информации Минэкономики больше техники приобрели в Хмельницкой (108), Полтавской (90), Одесской (78) и Кировоградской (75) областях.
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