Компенсация аграриям за покупку отечественной сельхозтехники: как вернуть 25% стоимости техники — Finance.ua
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Компенсация аграриям за покупку отечественной сельхозтехники: как вернуть 25% стоимости техники

Аграрный рынок
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Компенсация аграриям за покупку отечественной сельхозтехники: как вернуть 25% стоимости техники
Компенсация аграриям за покупку отечественной сельхозтехники: как вернуть 25% стоимости техники
В Украине действует государственная программа частичной компенсации стоимости приобретенной отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Эта программа направлена ​​на поддержку аграриев и стимулирование развития национального машиностроения.
Об этом рассказала заместитель начальника ГУ ГНС в Кировоградской области Юлия Мороз.
Размер компенсации:
  • 25% стоимости техники и оборудования для аграриев;
  • максимальная сумма компенсации — 71 млн грн.
Кто может получить компенсацию:
  • юридические лица и ФЛП, занимающиеся поставкой сельскохозяйственной продукции (не менее 75% от общего объема поставок);
  • зарегистрированные в Государственном аграрном реестре;
  • конечными бенефициарными собственниками бизнеса являются граждане Украины;
  • отсутствие налоговых долгов;
  • положительная кредитная история.
Условия получения компенсации:
1). Необходимо приобрести технику или оборудование, включенное в утвержденный Министерством экономики перечень отечественной техники и оборудования, подлежащего компенсации.
2). Расчет за технику должен быть произведен через банк, подписавший с Министерством экономики соответствующий меморандум о сотрудничестве.
3). После оплаты необходимо подать в банк заявку на компенсацию вместе со следующими документами:
  • копия платежного поручения, подтверждающего оплату;
  • акт приемки-передачи техники и оборудования;
  • свидетельство государственной регистрации техники (если она подлежит обязательной регистрации).
Отмечается, что компенсация предоставляется на технику, приобретенную после 8 апреля 2024 года. За технику, приобретенную в лизинг, денежные средства не возвращаются. В случае выявления фактов незаконного получения компенсации, получатель обязан вернуть денежные средства и может быть лишен права на участие в программе в течение трех последующих бюджетных периодов.

Справка Finance.ua:

  • в апреле Министерство экономики Украины произвело первую в 2025 году выплату по программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники;
  • по информации Минэкономики больше техники приобрели в Хмельницкой (108), Полтавской (90), Одесской (78) и Кировоградской (75) областях.
По материалам:
Finance.ua
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