«великая армия»: россияне пытались отправить в Египет украденное украинское зерно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«великая армия»: россияне пытались отправить в Египет украденное украинское зерно

Сегодня 11:27Казна и Политика
102
Российское судно загрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа сменило направление на Ливан и Сирию.
Об этом сначала сообщил портал «Миротворец» со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии для Экономической правды.
Так, судно «Матрос Позинич» загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. «Матрос Позинич» входит в подсанкционную «Объединенную судостроительную корпорацию».
Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов в соответствии с международными морскими правилами).
Уже 28 апреля «Матрос Позинич» был замечен в оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании «Авлита», которая в российских реестрах значится как «Авал». 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).
МИД Украины подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали россии доставить это зерно в Александрию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.