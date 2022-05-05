«великая армия»: россияне пытались отправить в Египет украденное украинское зерно — Finance.ua

«великая армия»: россияне пытались отправить в Египет украденное украинское зерно

Сегодня 11:27 — Казна и Политика

Российское судно загрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа сменило направление на Ливан и Сирию.

Об этом сначала сообщил портал «Миротворец» со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии для Экономической правды.

Так, судно «Матрос Позинич» загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. «Матрос Позинич» входит в подсанкционную «Объединенную судостроительную корпорацию».

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов в соответствии с международными морскими правилами).

Уже 28 апреля «Матрос Позинич» был замечен в оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании «Авлита», которая в российских реестрах значится как «Авал». 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

МИД Украины подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали россии доставить это зерно в Александрию.

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