россия пытается продать похищенное украинское зерно — Зеленский — Finance.ua
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россия пытается продать похищенное украинское зерно — Зеленский

Сегодня 10:36Аграрный рынок
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рф пытается продать зерно, похищенное на временно оккупированных украинских территориях, при этом отдельные страны уже проявляли интерес к российским предложениям.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
«У нас есть большая проблема. россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты, и они вывозят наши товары», — отметил Президент.
При этом он не захотел называть государства мира, стремящиеся приобрести у рф похищенное зерно.
«Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у россии, которое украли из Украины — не сейчас. Но у нас есть названия этих государств», — сказал Зеленский.
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Политик добавил, что если подобные соглашения будут заключены, Украина отреагирует должным образом.
«Итак, если они это сделают — мы, конечно, сообщим», — подытожил Президент.
По материалам: suspilne.media
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