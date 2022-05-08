рф пытается продать зерно, похищенное на временно оккупированных украинских территориях, при этом отдельные страны уже проявляли интерес к российским предложениям.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
«У нас есть большая проблема. россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты, и они вывозят наши товары», — отметил Президент.
При этом он не захотел называть государства мира, стремящиеся приобрести у рф похищенное зерно.
«Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у россии, которое украли из Украины — не сейчас. Но у нас есть названия этих государств», — сказал Зеленский.