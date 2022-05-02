«Кадыровцы» украли из Украины агротехнику на миллионы, но не смогли использовать — CNN

Сегодня 12:30 — Аграрный рынок

Российские военные похитили из временно оккупированного Мелитополя сельскохозяйственное оборудование на 5 миллионов долларов и отправили его в Чечню. Но, пройдя более 700 миль (1100 км), кадыровские воины не смогли его использовать, поскольку оборудование заблокировали удаленно.

Об этом сообщает CNN

Как рассказал CNN украинский бизнесмен на правах анонимности, оборудование вывезли из дилерского центра «Агротек». Он сказал, что сначала рашисты изъяли два зерноуборочных комбайна, трактора и сеялки, в течение следующих недель — остальные 27 единиц сельскохозяйственной техники. Благодаря установленным GPS отследили, что техника находится на ферме около Грозного.

«Когда захватчики загнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что даже не могут их включить, потому что комбайны были заблокированы дистанционно», — рассказал собеседник.

Он отметил, что, вероятно, похитители нашли в России консультантов, которые пытаются обойти систему охраны. Если у них не получится, добавил собеседник, оборудование продадут на запчасти.

За последние несколько недель поступает все больше сообщений о воровстве рашистами сельскохозяйственного оборудования, зерна, а также строительных материалов, пишет CNN. Вывоз ценного оборудования, отмечают журналисты, означает более организованную операцию с использованием военного транспорта рф как часть ограбления.

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