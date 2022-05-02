"Кадирівці" викрали з України агротехніку на мільйони, але не спромоглися використати - CNN — Finance.ua
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"Кадирівці" викрали з України агротехніку на мільйони, але не спромоглися використати - CNN

Вчора 12:30Аграрний ринок
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Російські військові викрали з тимчасово окупованого Мелітополя сільськогосподарське обладнання на 5 мільйонів доларів та відправили його до Чечні. Але, пройшовши понад 700 миль (1100 км), кадирівські тікток-воїни не змогли його використати, оскільки обладнання заблокували віддалено.
Про це повідомляє CNN.
Як розповів CNN український бізнесмен на правах анонімності, обладнання вивезли з дилерського центру «Агротек». Він сказав, що спочатку рашисти вилучили два зернозбиральні комбайни, трактори та сівалки, протягом наступних тижнів — інші 27 одиниць сільськогосподарської техніки. Завдяки встановленим GPS відстежили, що техніка перебуває на фермі поблизу Грозного.
«Коли загарбники загнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що навіть не можуть їх увімкнути, бо комбайни були заблоковані дистанційно», — розповів співрозмовник видання.
Він зазначив, що, ймовірно, викрадачі знайшли в росії консультантів, які наразі намагаються обійти систему охорони. Якщо у них не вдасться, додав співрозмовник, обладнання продадуть на запчастини.
За останні кілька тижнів надходить все більше повідомлень про крадіжки рашистами сільськогосподарського обладнання, зерна, а також будівельних матеріалів, пише CNN. Вивезення цінного обладнання, зауважують журналісти, означає більш організовану операцію з використанням військового транспорту рф як частину пограбування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНН
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