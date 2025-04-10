Україна збільшила експорт курячих яєць до Африки — Finance.ua

Україна збільшила експорт курячих яєць до Африки Сьогодні 04:20 — Аграрний ринок

За січень-березень 2025 року експорт українських курячих яєць склав 496 млн штук, що вдвічі більше за відповідний період торік.

«Збільшення експорту вдвічі за перші три місяці року, порівняно з січнем-березнем 2024-го, не вплинуло негативно на пропозицію яєць на внутрішньому ринку. Традиційно напередодні Великодня попит на яйця збільшується, однак в цьому році, як і в минулому, дефіциту продукції не очікується, і споживачі зможуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості протягом великодніх свят», — йдеться у повідомленні.

У галузевому відомстві зауважили, що в цьому році відбулися суттєві зміни в географії експорту. Частка країн ЄС зросла до 72%, але це зростання становить всього 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Збільшилися поставки до країн Африки, де завдяки світовій кон’юнктурі були досить привабливі умови для торгівлі. Частка африканського континенту зросла до 8%, в той час як торік вона була 5%, а в 2023-му — взагалі за цей період не експортувались яйця.

У 2025 році розпочалися постачання до Великобританії, її частка наразі становить 7%. Натомість скоротилася частка Сінгапуру в регіональній структурі експорту — з 15% у 2023 році до 4% у цьому.

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