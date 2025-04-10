Україна збільшила експорт курячих яєць до Африки — Finance.ua

Україна збільшила експорт курячих яєць до Африки
За січень-березень 2025 року експорт українських курячих яєць склав 496 млн штук, що вдвічі більше за відповідний період торік.
Про це повідомляє Союз птахівників України.
«Збільшення експорту вдвічі за перші три місяці року, порівняно з січнем-березнем 2024-го, не вплинуло негативно на пропозицію яєць на внутрішньому ринку. Традиційно напередодні Великодня попит на яйця збільшується, однак в цьому році, як і в минулому, дефіциту продукції не очікується, і споживачі зможуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості протягом великодніх свят», — йдеться у повідомленні.
У галузевому відомстві зауважили, що в цьому році відбулися суттєві зміни в географії експорту. Частка країн ЄС зросла до 72%, але це зростання становить всього 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Збільшилися поставки до країн Африки, де завдяки світовій кон’юнктурі були досить привабливі умови для торгівлі. Частка африканського континенту зросла до 8%, в той час як торік вона була 5%, а в 2023-му — взагалі за цей період не експортувались яйця.
У 2025 році розпочалися постачання до Великобританії, її частка наразі становить 7%. Натомість скоротилася частка Сінгапуру в регіональній структурі експорту — з 15% у 2023 році до 4% у цьому.
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