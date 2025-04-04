Нідерланди схвалили унікальну картоплю зі «шкірним трансплантатом»: що це (фото) — Finance.ua

Нідерланди схвалили унікальну картоплю зі «шкірним трансплантатом»: що це (фото)
У Нідерландах офіційно зареєстрували перший у світі сорт картоплі зі «шкірним трансплантатом». Це революційне досягнення стало можливим завдяки технології 2S1, розробленій компанією KeyGene. Метод дозволяє поєднувати корисні властивості шкірки одного сорту з продуктивними характеристиками іншого, відкриваючи нові можливості для селекції.
Про це повідомляє PotatoPro.
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Новий сорт картоплі отримав шкірку від Pimpernel, а внутрішні клітини від Bintje. Завдяки цьому рослина зберігає врожайність та якість Bintje, доповнюючись стійкістю до посухи та шкідників від Pimpernel. Дослідження підтвердили стабільність отриманого результату: навіть після кількох років вирощування рослини зберігають свої унікальні властивості.
За словами головного розробника технології 2S1, Єроена Стюрмана, це прорив у селекції: «Ми реалізували давню мрію селекціонерів, створивши сорт із пересадженою шкіркою».
Виконавчий директор KeyGene, Роеланд ван Хам, зазначив, що ця технологія відкриває перспективи для інших рослин, зокрема фруктових дерев та ягід.
Отримання патенту на цей сорт підтверджує можливість комерціалізації таких гібридів. Це відкриває шлях до швидшої селекції нових культур та сталого виробництва продуктів харчування.
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