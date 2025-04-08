Компенсація аграріям за купівлю вітчизняної сільгосптехніки: як повернути 25% від вартості техніки — Finance.ua

Компенсація аграріям за купівлю вітчизняної сільгосптехніки: як повернути 25% від вартості техніки Сьогодні 20:40 — Аграрний ринок

Компенсація аграріям за купівлю вітчизняної сільгосптехніки: як повернути 25% від вартості техніки

В Україні діє державна програма часткової компенсації вартості придбаної вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Ця програма спрямована на підтримку аграріїв та стимулювання розвитку національного машинобудування.

Про це розповіла заступниця начальника ГУ ДПС у Кіровоградській області Юлія Мороз.

Розмір компенсації:

25% від вартості техніки та обладнання для аграріїв;

від вартості техніки та обладнання для аграріїв; максимальна сума компенсації — 71 млн грн.

Хто може отримати компенсацію:

юридичні особи та ФОП, які займаються постачанням сільськогосподарської продукції (не менше 75% від загального обсягу поставок);

зареєстровані у Державному аграрному реєстрі;

кінцевими бенефіціарними власниками бізнесу є громадяни України;

не мають податкових боргів;

мають позитивну кредитну історію.

Умови отримання компенсації:

1). Необхідно придбати техніку або обладнання, яке включене до затвердженого Міністерством економіки переліку вітчизняної техніки та обладнання, що підлягає компенсації.

2). Розрахунок за техніку має бути здійснений через банк, який підписав з Міністерством економіки відповідний меморандум про співпрацю.

3). Після оплати необхідно подати до банку заявку на компенсацію разом із такими документами:

копія платіжного доручення, що підтверджує оплату;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо вона підлягає обов’язковій реєстрації).

Зазначається, що компенсація надається на техніку, придбану після 8 квітня 2024 року. За техніку, придбану в лізинг, кошти не повертаються. У разі виявлення фактів незаконного отримання компенсації, отримувач зобов’язаний повернути кошти та може бути позбавлений права на участь у програмі протягом трьох наступних бюджетних періодів.

Довідка Finance.ua:

у квітні Міністерство економіки України провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки;

за інформацією Мінекономіки найбільше техніки придбали у Хмельницькій (108), Полтавській (90), Одеській (78) та Кіровоградській (75) областях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.