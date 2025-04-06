ЄС готується скоротити імпорт агропродукції з України — Finance.ua

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ЄС готується скоротити імпорт агропродукції з України

Аграрний ринок
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ЄС готується скоротити імпорт агропродукції з України
ЄС готується скоротити імпорт агропродукції з України
ЄС очікує скорочення імпорту сільськогосподарської продукції з України після перегляду умов торгівлі.
Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен в інтервʼю агентству AFP.

Що зміниться

За словами єврокомісара, Брюссель прагне «знайти нову угоду» для торгівлі з Україною до того, як у червні закінчиться термін дії нинішніх заходів з часткової її лібералізації.
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«Обговорення мають бути швидкими. Європейський Союз готовий до переговорів, і це має відбутися в найближчі тижні. Імпортні квоти не залишаться такими ж, як під час цієї тимчасової лібералізації. Тож, дійсно, імпорту буде менше», — додав він.
За словами Гансена, країни ЄС не підтримують продовження нинішніх умов торгівлі з Україною, оскільки вони «спричинили проблеми, особливо в деяких країнах-членах».
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році ЄС скасував тарифи на українську продукцію на знак підтримки. Але європейські фермери висловили протест через те, що дешевші товари з України шкодять їм.
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У відповідь минулого року ЄС у рішенні продовжити лібералізацію торгівлі з Україною запровадив певні обмеження на такі продукти, як цукор, м’ясо птиці, яйця та кукурудза.
Європейська комісія цього тижня заявила, що готує пропозицію щодо нового формату торговельних відносин з Україною після завершення дії чинного механізму торговельної лібералізації 5 червня 2025 року.
За матеріалами:
Європейська правда
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