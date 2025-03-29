Ціни на столові буряки в Україні зросли на понад 50%: у чому причина здорожчання — Finance.ua
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Ціни на столові буряки в Україні зросли на понад 50%: у чому причина здорожчання

Аграрний ринок
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Ціни на столові буряки в Україні зросли на понад 50%: у чому причина здорожчання
Ціни на столові буряки в Україні зросли на понад 50%: у чому причина здорожчання
В Україні фермери продають столові буряки за значно вищими цінами порівняно з минулим роком. У господарствах населення зменшуються запаси буряків товарної якості, в той час як попит на продукцію з боку оптових компаній та роздрібних мереж продовжує зростати.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Причини здорожчання

Більшість українських виробників не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше за 17−22 грн/кг ($0,22−0,33/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.
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Експерти зазначили, що дефіцит буряків на ринку став причиною такого різкого подорожчання.
Аналітики зауважили, знайти достатні обсяги цього коренеплоду високої якості зараз для оптових компаній стало дуже непростим завданням.

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У результаті попит на цю продукцію сьогодні переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни на столові буряки.
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Аналітики підкреслили, що зараз буряки в Україні вже коштують у середньому на 51% дорожче, ніж роком раніше.
Але при цьому більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на ці коренеплоди вже з наступного тижня.
За матеріалами:
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