Ціни на столові буряки в Україні зросли на понад 50%: у чому причина здорожчання — Finance.ua

Ціни на столові буряки в Україні зросли на понад 50%: у чому причина здорожчання
В Україні фермери продають столові буряки за значно вищими цінами порівняно з минулим роком. У господарствах населення зменшуються запаси буряків товарної якості, в той час як попит на продукцію з боку оптових компаній та роздрібних мереж продовжує зростати.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Причини здорожчання
Більшість українських виробників не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше за 17−22 грн/кг ($0,22−0,33/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.
Експерти зазначили, що дефіцит буряків на ринку став причиною такого різкого подорожчання.
Аналітики зауважили, знайти достатні обсяги цього коренеплоду високої якості зараз для оптових компаній стало дуже непростим завданням.
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У результаті попит на цю продукцію сьогодні переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни на столові буряки.
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Аналітики підкреслили, що зараз буряки в Україні вже коштують у середньому на 51% дорожче, ніж роком раніше.
Але при цьому більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на ці коренеплоди вже з наступного тижня.
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