Средства исчерпались: в Украине приостановили заявки на гранты для садов и теплиц — Finance.ua

Средства исчерпались: в Украине приостановили заявки на гранты для садов и теплиц Сегодня 09:11 — Аграрный рынок

Средства исчерпались: в Украине приостановили заявки на гранты для садов и теплиц

С начала действия правительственной программы єРобота уже выплачено более 1,35 млрд грн грантовой помощи 268 сельхозпроизводителям на развитие садоводства и теплиц. Только в этом году грантовую поддержку получили 38 аграрных хозяйств на сумму 167,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

«Это доверие бизнеса к государственной поддержке. Развитие садоводства и тепличного хозяйства — тысячи новых рабочих мест, современная инфраструктура в общинах и прочные агропроизводители по всей стране. Это значит, что у нас появятся новые сады и теплицы общей площадью более 4 тыс. га и будет создано более 2 тыс. постоянных и почти 40 тыс. сезонных рабочих мест», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

В настоящее время средства, предусмотренные в государственном бюджете на гранты на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства, исчерпались.

В связи с этим и во исполнение постановления КМУ № В связи с этим и во исполнение постановления КМУ № 469 Минагрополитики приостанавливает прием заявлений на поддержку по программе єРобота в двух категориях «Грант на сад» и «Грант на теплицу».

Гранты, решения о предоставлении которых приняты в 2025 году, будут профинансированы в полном объеме до конца 2025 года.

О возобновлении приема заявлений на получение грантов будет уведомлено дополнительно на официальной странице Минагрополитики.

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