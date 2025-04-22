В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет — Finance.ua

В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет Сегодня 20:30 — Аграрный рынок

В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет

ООО «Государственный земельный банк» выставило на торги государственные сельскохозяйственные земли для выращивания многолетних насаждений со сроком субаренды 25 лет.

Участки под садоводство станут доступны для использования в 10 областях страны.

«Субаренда государственных сельхозземель под многолетние насаждения будет предоставляться сроком на 25 лет. Их запускаем специально под выращивание садов, ягодников, орехов и других нишевых культур. Это уникальный инструмент для фермеров и предприятий — возможность стабильного и долгосрочного планирования своей деятельности. А также удобные и прозрачные условия для действительно работающих на земле», — подчеркнул Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

В первом пуле планируется передать в долгосрочную субаренду 60 земельных участков общей площадью 803,7 гектара. Больше всего угодий — 37 — будет представлено на Закарпатье, их суммарная площадь составляет 252 га.

Передача государственных земель в пользование под многолетние насаждения сроком на 25 лет — механизм, предоставляющий аграриям стабильный ресурс для развития садоводства и выращивания нишевых культур, при этом наполняя государственный и местные бюджеты. Мы стремимся не просто передать землю в пользование, а стимулировать устойчивое развитие аграрного сектора в разных регионах страны. Открыто, цифровизировано и доступно всем желающим — как фермерам, так и крупным компаниям", — отметил Игорь Тимошенко, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины.

Первые три участка уже доступны для субаренды в Житомирской области, в Коростенском районе. Их площади варьируются от 4,2 до 33 га. А средняя стартовая стоимость составляет от 2000 грн/га.

«Участки под многолетние насаждения, которые мы выставляем на аукционы, имеют среднюю площадь от 8 до 15 гектаров. Такие размеры угодий оптимальны для выращивания садов, ягодников, орехов или других нишевых культур. Их стартовая стоимость, как и в основном для всех государственных сельхозземель, составляет 12% от нормативной денежной оценки. Однако реальную рыночную стоимость участков под многолетние насаждения узнаем уже в ходе торгов», — рассказал Ярослав Ярославский, генеральный директор ООО «Государственный земельный банк».

Найти нужные земли можно на интерактивной карте Земельного банка, отфильтровав угодья по виду назначения. Участие в аукционах могут принимать как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо выбрать лот на карте, зарегистрироваться на одной из электронных площадок, подключенных к системе Прозорро. Продажи, подать заявку, загрузить обязательные документы через электронный кабинет и оплатить регистрационный и гарантийный взнос.

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