В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет

Аграрный рынок
20
В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет
В Украине объявили аукционы по субаренде госземель под садоводство на 25 лет
ООО «Государственный земельный банк» выставило на торги государственные сельскохозяйственные земли для выращивания многолетних насаждений со сроком субаренды 25 лет.
Участки под садоводство станут доступны для использования в 10 областях страны.
«Субаренда государственных сельхозземель под многолетние насаждения будет предоставляться сроком на 25 лет. Их запускаем специально под выращивание садов, ягодников, орехов и других нишевых культур. Это уникальный инструмент для фермеров и предприятий — возможность стабильного и долгосрочного планирования своей деятельности. А также удобные и прозрачные условия для действительно работающих на земле», — подчеркнул Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины.
В первом пуле планируется передать в долгосрочную субаренду 60 земельных участков общей площадью 803,7 гектара. Больше всего угодий — 37 — будет представлено на Закарпатье, их суммарная площадь составляет 252 га.
Передача государственных земель в пользование под многолетние насаждения сроком на 25 лет — механизм, предоставляющий аграриям стабильный ресурс для развития садоводства и выращивания нишевых культур, при этом наполняя государственный и местные бюджеты. Мы стремимся не просто передать землю в пользование, а стимулировать устойчивое развитие аграрного сектора в разных регионах страны. Открыто, цифровизировано и доступно всем желающим — как фермерам, так и крупным компаниям", — отметил Игорь Тимошенко, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины.
Первые три участка уже доступны для субаренды в Житомирской области, в Коростенском районе. Их площади варьируются от 4,2 до 33 га. А средняя стартовая стоимость составляет от 2000 грн/га.
«Участки под многолетние насаждения, которые мы выставляем на аукционы, имеют среднюю площадь от 8 до 15 гектаров. Такие размеры угодий оптимальны для выращивания садов, ягодников, орехов или других нишевых культур. Их стартовая стоимость, как и в основном для всех государственных сельхозземель, составляет 12% от нормативной денежной оценки. Однако реальную рыночную стоимость участков под многолетние насаждения узнаем уже в ходе торгов», — рассказал Ярослав Ярославский, генеральный директор ООО «Государственный земельный банк».
Найти нужные земли можно на интерактивной карте Земельного банка, отфильтровав угодья по виду назначения. Участие в аукционах могут принимать как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо выбрать лот на карте, зарегистрироваться на одной из электронных площадок, подключенных к системе Прозорро. Продажи, подать заявку, загрузить обязательные документы через электронный кабинет и оплатить регистрационный и гарантийный взнос.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems