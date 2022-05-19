Оккупанты нанесли Чернобыльской зоне ущерб почти на 3 миллиарда гривен — Finance.ua

Оккупанты нанесли Чернобыльской зоне ущерб почти на 3 миллиарда гривен

Сегодня 18:07 — Казна и Политика

Ущерб от военных действий российских оккупантов в Чернобыльской зоне уже составляет более 2,5 млрд грн.

Об этом министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец рассказал в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

«российские оккупанты нанесли много ущерба Чернобыльскому заповеднику, который крайне важен и ценен. Предыдущие убытки превышают 2,5 миллиарда гривен. Они вывели из строя часть постов, которые измеряют контроль радиационного состояния», — рассказал министр.

В настоящее время часть системы уже возобновила работу, добавил он. Однако оккупанты уничтожили новейшую лабораторию, которая, по словам министра, не имеет аналогов в Европе, а также уничтожили часть компьютерной техники.

«Огнем выжжено 12 тысяч гектаров — часть экосистемы потеряна навсегда. После себя оккупанты оставили много взрывчатки и заминировали территорию. Специалисты ГСЧС работают над тем, чтобы все разминировать», — сказал Стрелец.

Он заявил, что за последние 20 лет это первый военный конфликт в мире с таким масштабным ущербом окружающей среде: «Ракеты россиян попадают в нефтебазы, предприятия с опасными веществами. На сегодняшний день мы имеем 245 случаев экоцида на территории Украины и в акватории морей. 34 случая зарегистрировано на Киевщине — это самый высокий показатель».

Работа над документированием преступлений продолжается, добавил он, и отметил, что в этом процессе существенную помощь оказывает Польша. Например, кроме 12 автомобилей, которые были переданы на нужды ВСУ и украинских лесхоз работников, Министерство экологии Польши пообещало предоставить современную мобильную лабораторию, которая будет помогать фиксировать ущерб и показывать в режиме реального времени ущерб окружающей среде.

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