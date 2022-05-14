Украинский оборонный комплекс понес 100 млрд грн убытков из-за обстрелов россиян — «Укроборонпром»

Сегодня 05:35 — Казна и Политика

Украинский оборонный комплекс понес 100 млрд грн убытков из-за обстрелов россиян — «Укроборонпром»

российские оккупанты более 100 раз обстреливали объекты ДК «Укроборонпром». Сумма ущерба оборонно-промышленному комплексу превышает 100 млрд грн.

Об этом сказала спикер госконцерна Наталия Сад.

Ущерб ОПК Украины от вражеских обстрелов перевалил за 100 млрд грн. Оценка масштабов разрушений только началась и является промежуточной, сообщила Сад.

На объявленные «Укроборонпромом» вакансии откликнулись более 12 000 украинцев, из них более 1000 — уже трудоустроены.

Заводы «Укроборонпрома», производящие, ремонтирующие и модернизирующие технику и вооружение для ВСУ, с начала войны были переведены на усиленный режим и семидневную рабочую неделю.

Всего с начала войны РФ против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 208 предприятий, свидетельствуют подсчеты проекта «россия заплатит».

Общие потери экономики, понесенные во время войны, составляют $564–600 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд.

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