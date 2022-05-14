Украинский оборонный комплекс понес 100 млрд грн убытков из-за обстрелов россиян — «Укроборонпром» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский оборонный комплекс понес 100 млрд грн убытков из-за обстрелов россиян — «Укроборонпром»

Сегодня 05:35Казна и Политика
6
Украинский оборонный комплекс понес 100 млрд грн убытков из-за обстрелов россиян — «Укроборонпром»Украинский оборонный комплекс понес 100 млрд грн убытков из-за обстрелов россиян — «Укроборонпром»
российские оккупанты более 100 раз обстреливали объекты ДК «Укроборонпром». Сумма ущерба оборонно-промышленному комплексу превышает 100 млрд грн.
Об этом сказала спикер госконцерна Наталия Сад.
Ущерб ОПК Украины от вражеских обстрелов перевалил за 100 млрд грн. Оценка масштабов разрушений только началась и является промежуточной, сообщила Сад.
На объявленные «Укроборонпромом» вакансии откликнулись более 12 000 украинцев, из них более 1000 — уже трудоустроены.
Заводы «Укроборонпрома», производящие, ремонтирующие и модернизирующие технику и вооружение для ВСУ, с начала войны были переведены на усиленный режим и семидневную рабочую неделю.
Всего с начала войны РФ против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 208 предприятий, свидетельствуют подсчеты проекта «россия заплатит».
Общие потери экономики, понесенные во время войны, составляют $564–600 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд.
По материалам: Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.