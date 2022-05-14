Ущерб ОПК Украины от вражеских обстрелов перевалил за 100 млрд грн. Оценка масштабов разрушений только началась и является промежуточной, сообщила Сад.
На объявленные «Укроборонпромом» вакансии откликнулись более 12 000 украинцев, из них более 1000 — уже трудоустроены.
Заводы «Укроборонпрома», производящие, ремонтирующие и модернизирующие технику и вооружение для ВСУ, с начала войны были переведены на усиленный режим и семидневную рабочую неделю.
Всего с начала войны РФ против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 208 предприятий, свидетельствуют подсчеты проекта «россия заплатит».
Общие потери экономики, понесенные во время войны, составляют $564–600 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд.