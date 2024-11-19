Ограничения э/э через несколько дней уменьшатся, но полностью их пока не избежать — советник премьера — Finance.ua
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Ограничения э/э через несколько дней уменьшатся, но полностью их пока не избежать — советник премьера

Энергетика
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Ограничения э/э через несколько дней уменьшатся, но полностью их пока не избежать — советник премьера
Ограничения э/э через несколько дней уменьшатся, но полностью их пока не избежать — советник премьера
Энергетики рассчитывают в ближайшие дни минимизировать ограничения электроэнергии потребителям, введенные после массированной воздушной атаки на энергетику 17 ноября, но для полного отказа от них потребуются недели, если не будет новых повреждений.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.
«Не очень комфортно озвучивать какие-то прогнозы, потому что все будет зависеть от новых атак и их последствий. Но если говорить о текущей ситуации, то уже произошли значительные улучшения. Даже в самом тяжелом — Одесском — регионе, где наибольший масштаб поражения, запитано более 60% потребителей. И то, что при таких повреждениях за 1,5−2 суток энергетики вернули свет 60% потребителей, — это результат чрезвычайных усилий большой армии энергетиков», — сказал Бойко в эфире Киев24 во вторник.
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«За несколько дней мы рассчитываем существенно улучшить ситуацию, минимизируя графики. Если говорить о полном отказе от них, то, боюсь, что для такого результата нужны не дни, а недели. Советовал бы выходить из официальных сообщений и с пониманием относиться к ситуации», — отметил он.
Отсутствие графиков отключений э/э в некоторых областях Бойко объяснил «определенной неравномерностью повреждений энергообъектов».
При этом он подчеркнул, что единственная причина ограничений э/э — ракетно-дроновый обстрел российской армией.
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Комментируя вопросы защиты объектов, советник премьера отметил, что инженерные сооружения могут в какой-то мере защитить объекты передачи, но не электростанции, поэтому для них главной защитой является ПВО.
«Когда мы говорим о трех уровнях защиты, речь идет прежде всего об объектах передачи. На самом деле не в последнюю очередь благодаря наличию этой защиты скорость восстановления подачи э/э происходит так, как сейчас, а не растягивается на недели и месяцы. К сожалению, невозможно инженерными сооружениями защитить такие объекты, как электростанции — они слишком большие. Когда мы говорим о генерации, единственная надежда на эффективную ПВО», — пояснил Бойко.
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Напомним, россия в воскресенье, 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов, преимущественно по энергетике. В этой связи на несколько часов в Украине были введены превентивные и аварийные отключения, а около миллиона потребителей оставались без света. С понедельника «Укрэнерго» вводит графики почасовых отключений с 6:00 до конца суток. ГПО в понедельник и вторник отменялись для шести западных областей. В Одессе с утра воскресенья — аварийные отключения, большинство потребителей были без света сутки и больше, некоторые до сих пор отключены, третий день не работает электротранспорт.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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