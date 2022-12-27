Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины — Finance.ua
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Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины

Личные финансы
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Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины
Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины
По состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрированы 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысяч меньше.
Об этом сообщает член Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
«Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было», — написал он.
https://t.me/yzheleznyak/
https://t.me/yzheleznyak/
Как отметил депутат, это «не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой».
Железняк отметил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы:
  • выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;
  • баланс выезда за границу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает;
  • мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных — это женщины.

Справка Finance.ua.:

  • как ранее сообщили в Минэкономики, фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, в то время как в Государственной службе занятости зарегистрировано только 215 тысяч безработных;
  • правительство предложило механизм привлечения всех, кто временно потерял работу, в «Армию восстановления» страны через выполнение ими общественно полезных работ, которые будут оплачены по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы. Более 3300 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в 9 областях.
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По материалам:
РБК-Україна
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