OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн из-за подозрений в покупке российских алмазов — Finance.ua

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн из-за подозрений в покупке российских алмазов Сегодня 11:29 — Банковские металлы

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн из-за подозрений в покупке российских алмазов

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило около десятка денежных переводов на сумму почти $26 млн, осуществленных несколькими индийскими компаниями, которые, по мнению OFAC, импортировали алмазное сырье из россии.

Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.

Мероприятия OFAC касались дочерних компаний индийских ювелиров в ОАЭ, выплаты которых в долларах были приостановлены из-за подозрений в том, что их поставщики имеют российское происхождение или связаны с находящимися под санкциями российскими горнодобывающими компаниями и организациями.

Эти деньги не дошли до продавцов алмазного сырья, поскольку банки получили указания по этому поводу от властей США, сообщил The Economic Times источник в алмазной отрасли.

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Индийский отраслевой регулятор, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GEM&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), пытается урегулировать эту ситуацию с OFAC, сообщил изданию глава GJEPC Випул Шах.

«Мы пытаемся объяснить ОFAC, что платежи производились организациям, не подпадающим под санкции, и некоторым российским организациям задолго до вступления санкций в силу», — сообщил он.

Прямой импорт алмазов из россии очень незначителен, заявил Випул Шах.

По словам заместителя председателя GJEPC Кирита Бансали, в ближайшее время состоится еще один раунд переговоров с представителями стран G7, в ходе которых правительство Индии попытается добиться компромисса, обеспечив поставки алмазов, но одновременно защитив интересы правительства США.

По данным Бансали, некоторые базирующиеся в Дубае индийские импортеры не получали платежей в течение полугода.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов — в этой стране производится 95% бриллиантов мира.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из россии, а в апреле «Алроса» попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они подвергаются значительной обработке, огранке и полированию драгоценных камней. Однако G7 намерена внедрить систему отслеживания алмазного сырья российского происхождения, чтобы ограничить доходы рф от экспорта этих драгоценных камней.

Санкции США в отношении российских алмазов серьезно вредят индийскому центру производства бриллиантов Сурату, основным поставщиком алмазного сырья для которого является российская «Алроса», сообщали индийские СМИ. В мае-июне из-за нехватки алмазного сырья значительная часть из миллиона индийских огранщиков была отправлена ​​в отпуск без сохранения заработной платы. Часть огранщиков лишились работы.

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