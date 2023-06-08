ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 2,7% — Finance.ua

ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 2,7% Сегодня 07:33 — Мир

ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 2,7%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в текущем году мировая экономика вырастет на 2,7%.

Таким образом, ОЭСР повысила свой предыдущий прогноз, который в ноябре составил 2,2%.

Организация также прогнозирует лишь незначительное ускорение роста — до 2,9% - в следующем году.

«Мировая экономика делает поворот, но ее ждет долгий путь достижения мощного и устойчивого роста. Глобальное экономическое развитие начало улучшаться, но этот подъем остается хрупким», — заявили в ОЭСР.

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Организация также прогнозирует снижение инфляции до 5,2% к концу года с 7,8% в конце прошлого года в странах Группы 20, на которые приходится более 80% мировой экономики.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,1%, что на 0,4% больше, чем по январскому прогнозу.

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Фінансовий клуб По материалам:

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