ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики — Finance.ua
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ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики

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ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики
ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует потратить 1,5 млрд евро в Украине в следующем году на поддержку инфраструктуры и экономики.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в банке.
ЕБРР предоставит эти средства Украине в дополнение к 3 млрд евро, которые уже запланированы на 2022 год и остальной 2023 год.
В прошлом году банк выделил 1,7 млрд евро на восстановление газовой и железнодорожной сетей. Он также помогает Украине с выплатой заработной платы государственным служащим и предоставлением кредитов малым и средним предприятиям, чтобы обеспечить восстановление экономики после вторжения россии в феврале прошлого года.
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«Украинская экономика оказалась очень устойчивой. Все функционирует. Банки функционируют, не было никакого банковского побега. В начале был огромный шок — минус 30% (ВВП. — Ред.). Но ситуация стабилизировалась. Эта устойчивость связана с удивительной устойчивостью людей и их способностью находить решения и продолжать заниматься бизнесом, переезжать и так далее. Это очень и очень впечатляет», — сказала президент банка Одиль Рено Бассо.
По оценкам Всемирного банка, в 2023 году понадобится 11 млрд евро на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление.
Напомним, Еврокомиссия и ЕБРР помогут Молдове восстановить два участка железной дороги, запуск которых будет способствовать экономическому развитию страны, а также упростит железнодорожный транзит украинских грузов в ЕС.
По материалам:
Європейська правда
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