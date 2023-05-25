ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики — Finance.ua

ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики Сегодня 09:17

ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует потратить 1,5 млрд евро в Украине в следующем году на поддержку инфраструктуры и экономики.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в банке.

ЕБРР предоставит эти средства Украине в дополнение к 3 млрд евро, которые уже запланированы на 2022 год и остальной 2023 год.

В прошлом году банк выделил 1,7 млрд евро на восстановление газовой и железнодорожной сетей. Он также помогает Украине с выплатой заработной платы государственным служащим и предоставлением кредитов малым и средним предприятиям, чтобы обеспечить восстановление экономики после вторжения россии в феврале прошлого года.

Читайте также Минимальный рост: ЕБРР подтвердил прогноз по экономике Украины

«Украинская экономика оказалась очень устойчивой. Все функционирует. Банки функционируют, не было никакого банковского побега. В начале был огромный шок — минус 30% (ВВП. — Ред.). Но ситуация стабилизировалась. Эта устойчивость связана с удивительной устойчивостью людей и их способностью находить решения и продолжать заниматься бизнесом, переезжать и так далее. Это очень и очень впечатляет», — сказала президент банка Одиль Рено Бассо.

По оценкам Всемирного банка, в 2023 году понадобится 11 млрд евро на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление.

Напомним, Еврокомиссия и ЕБРР помогут Молдове восстановить два участка железной дороги, запуск которых будет способствовать экономическому развитию страны, а также упростит железнодорожный транзит украинских грузов в ЕС.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.