Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии — Finance.ua
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Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии

Фондовый рынок
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Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии
Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против россии в связи с вторжением в Украину, Казахстан активно занимается релокацией компаний агрессора, официально заявивших о своем выходе из россии.
Как заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, его страна заинтересована в релокации более 400 российских компаний, а около 70 компаний уже дали свое согласие на перевозку мощностей, сообщает Total.kz.
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«401 компании, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан, были отправлены приглашения. На сегодняшний день 67 компаний положительно ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена», — сказал Айдаров.
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«Основные компании, завершившие релокацию, которые на слуху, — американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство. TikTok также перенес офис в Казахстан. Indriver в Казахстане, Fortescue Австралийский, Alstom французский, Ozon открывает логистический парк в Астане», — уточнил Айдаров.
Напомним, в сентябре 2022 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что около 50 компаний, работающих в несырьевой сфере, из более чем 300 крупных зарубежных компаний, покинувших россию, изъявили желание локализовать свои производства и офисы в Казахстане.
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В начале декабря 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что 19 компаний, покинувших россию, локализовали свои производства и офисы в Казахстане.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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