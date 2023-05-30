Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии — Finance.ua

Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Одна из стран открыла свои границы для 400 компаний, желающих уйти из россии

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против россии в связи с вторжением в Украину, Казахстан активно занимается релокацией компаний агрессора, официально заявивших о своем выходе из россии.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, его страна заинтересована в релокации более 400 российских компаний, а около 70 компаний уже дали свое согласие на перевозку мощностей, сообщает Total.kz

«401 компании, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан, были отправлены приглашения. На сегодняшний день 67 компаний положительно ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена», — сказал Айдаров.

«Основные компании, завершившие релокацию, которые на слуху, — американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство. TikTok также перенес офис в Казахстан. Indriver в Казахстане, Fortescue Австралийский, Alstom французский, Ozon открывает логистический парк в Астане», — уточнил Айдаров.

Напомним, в сентябре 2022 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что около 50 компаний, работающих в несырьевой сфере, из более чем 300 крупных зарубежных компаний, покинувших россию, изъявили желание локализовать свои производства и офисы в Казахстане.

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В начале декабря 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что 19 компаний, покинувших россию, локализовали свои производства и офисы в Казахстане.

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УНІАН По материалам:

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