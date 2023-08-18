Одна из стран ЕС допускает закрытие границы с россией — Finance.ua

Одна из стран ЕС допускает закрытие границы с россией Сегодня 20:45 — Мир

Одна из стран ЕС допускает закрытие границы с россией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с российской федерацией.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявила в интервью LRT

«У нас была встреча с главой Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с российской федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы», — заявила она.

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При этом Билотайте добавила, что сейчас трудно сказать, будет ли граница со страной-агрессором автоматически закрыта в случае полного закрытия границы с беларусью.

«На данном этапе я должна сказать, что у нас нет реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть разные провокации», — заявила министр.

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Напомним, страны Балтии и Польша обсуждают возможность и алгоритмы полного закрытия границ с беларусью.

Ранее правительство Литвы решило временно закрыть с 18 августа два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с беларусью.

Во вторник, 15 августа, Государственная пограничная служба Латвии сообщила о введении мобилизации своих сотрудников с целью усиления контроля на участке границы с беларусью.

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Слово і Діло По материалам:

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