Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине — Finance.ua

Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия полномасштабному вторжению рф.

Об этом журналистам заявил владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, сообщает Bloomberg.

По словам Стрнада, чешская компания хотела бы инвестировать «сотни миллионов евро» в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном «Украинская оборонная промышленность» о потенциальном совместном предприятии.

В Украине CSG хочет производить артиллерийские и танковые снаряды, а также тяжелую технику.

Стрнад рассказал, что после полномасштабного вторжения россии в Украину его компания увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз.

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«Нелегко управлять таким стремительным ростом. Будь у нас соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов», — пояснил он.

Кроме боеприпасов CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронемашины и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует танки Т-72 советских времен для украинской армии. Уже сейчас, чтобы удовлетворить спрос, компания строит новые производственные цеха в Чехии.

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