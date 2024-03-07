Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине — Finance.ua

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Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине

Фондовый рынок
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Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине
Одна из крупнейших оборонных компаний в Европе готова инвестировать в производство боеприпасов в Украине
Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия полномасштабному вторжению рф.
Об этом журналистам заявил владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, сообщает Bloomberg.
По словам Стрнада, чешская компания хотела бы инвестировать «сотни миллионов евро» в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном «Украинская оборонная промышленность» о потенциальном совместном предприятии.
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В Украине CSG хочет производить артиллерийские и танковые снаряды, а также тяжелую технику.
Стрнад рассказал, что после полномасштабного вторжения россии в Украину его компания увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз.
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«Нелегко управлять таким стремительным ростом. Будь у нас соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов», — пояснил он.
Кроме боеприпасов CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронемашины и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует танки Т-72 советских времен для украинской армии. Уже сейчас, чтобы удовлетворить спрос, компания строит новые производственные цеха в Чехии.
По материалам:
Espreso.tv
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