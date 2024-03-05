Украина создала 5 совместных предприятий с западными производителями оружия, — Шмыгаль Сегодня 08:33

Украина уже создала пять совместных предприятий с западными производителями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе пресс-конференции.

«Мы работаем очень плотно с лидерами рынка вооружений мира. Уже можем говорить о пяти заключенных контрактах и ​​создании пяти совместных предприятий в Украине в сотрудничестве с западными производителями вооружений, нашими партнерами», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что работа продолжается, и этих предприятий будет десятки.

«Уже в этом году, я убежден, мы будем видеть также, или не будем видеть, потому что некоторые из этих предприятий мы создаем непублично. Мы коммуницируем, где они создаются для того, чтобы обеспечить их безопасность», — отметил премьер.

По его словам, ведущие мировые производители оружия, такие как Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие, сегодня рассматривают возможность присутствовать в Украине.

Совместное производство оружия

Напомним, Украина сейчас активно договаривается с другими странами о совместном оборонном производстве.

В частности, недавно Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружений.

Немецкое оборонное предприятие Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в этом году. Там начнется совместное производство вооружений, а также будет производиться ремонт западной техники.

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