Один из крупнейших банков Сингапура прекращает транзакции, связанные с россией — Finance.ua
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Один из крупнейших банков Сингапура прекращает транзакции, связанные с россией

Фондовый рынок
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Один из крупнейших банков Сингапура прекращает транзакции, связанные с россией
Один из крупнейших банков Сингапура прекращает транзакции, связанные с россией
Сингапурский Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) прекратит обслуживание любых транзакций, связанных с россией.
Об этом сообщает Bloomberg.
Второй по величине кредитор Сингапура сообщил своим клиентам, в том числе и частным, что ограничения начнут действовать с 1 ноября. По словам человека, осведомленного в этом вопросе, OCBC намерена прекратить операции с россией.
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По словам собеседника, транзакции, которые OCBC и его подразделение Bank of Singapore прекратят обрабатывать, включают личные денежные переводы с участием контрагентов в россии. Они также касаются обслуживания транзакций для транспортировки товаров и поставок или продаж товаров или услуг с участием россии.
Отмечается также, что за последние два года банк перестал открывать новые счета для клиентов, связанных с россией.
«Банки по всему миру пытаются снизить риски, связанные с россией, которые могут привести к многомиллионным штрафам. Прекращение всех транзакций, связанных с рф, свидетельствует о том, что банки становятся осторожнее, поскольку война россии с Украиной продолжается, что приводит к усилению санкций и контролю за их соблюдением», — пишет издание.
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Хотя правительство Сингапура ввело односторонние целевые санкции против москвы в марте 2022 года, направленные против некоторых российских банков, криптотрейдинга и экспорта определенных товаров, многие другие виды банковской деятельности и управление капиталом для лиц, не попавших под санкции, продолжали работать.
Напомним, три из четырех крупнейших китайских банков — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China — прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала 2024 года.
По материалам:
Укрінформ
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