Один из крупнейших банков Европы сможет продать свои российские активы — Finance.ua
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Один из крупнейших банков Европы сможет продать свои российские активы

Фондовый рынок
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Один из крупнейших банков Европы сможет продать свои российские активы
Один из крупнейших банков Европы сможет продать свои российские активы
Президент рф владимир путин подписал указ, дающий итальянскому банку Intesa Sanpaolo разрешение продавать или лишаться своих активов на территории россии.
Об этом сообщает Reuters.
Intesa обслуживает корпоративных клиентов в россии, где на момент начала войны против Украины в 28 филиалах компании работало около 980 сотрудников. После вторжения банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.
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В августе сообщалось, что Intesa, один из крупнейших банков Италии и Европы, близится к получению одобрения москвы на передачу своего российского бизнеса под местное управление, поскольку позиция россии по продаже активов меняется.
россия постепенно ужесточала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить с ее территории в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.
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По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в россии из-за списания и упущенной выгоды.
Банк Intesa Sanpaolo образован в 2007 году в результате слияния двух крупных итальянских банков — Banca Intesa и Sanpaolo IMI. Капитал банка 65 млрд евро, активы — 1 трлн евро. Банк имеет 6,3 тысячи отделений, из них 5,3 тысячи в Италии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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