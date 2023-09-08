HSBC прекратит денежные переводы в рф и рб — Finance.ua
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HSBC прекратит денежные переводы в рф и рб

Фондовый рынок
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HSBC прекратит денежные переводы в рф и рб
HSBC прекратит денежные переводы в рф и рб
Британский международный коммерческий банк, один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, HSBC Group прекратит предоставлять услуги денежных переводов в и из россии и беларуси для своих корпоративных клиентов в следующем месяце, поскольку финансовые учреждения реагируют на санкции Запада из-за войны в Украине.
Как пишет Nikkei Asia, британская группа финансовых услуг, в состав которой входит Hang Seng Bank в Гонконге, в прошлом месяце отправила письма, в которых известила бизнес-клиентов о том, что с 27 октября она больше не будет обрабатывать коммерческие платежи в условиях «все более сложной нормативной ситуации».
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В сообщении говорится, что решение было принято, чтобы «свести к минимуму влияние на россию и беларусь, даже если такая деятельность разрешена действующими законами и правилами».
Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге имели возможность осуществлять и получать платежи из россии даже после того, как Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против страны.
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Руководитель бизнеса, имеющий дело с компаниями в россии, сказал, что прямой запрет видится чрезмерным, поскольку некоторые виды коммерческой деятельности не подпадают под санкции Запада.
Банк HSBC подтвердил, что ограничит коммерческие платежи в и из россии и беларуси через свой банк.
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HSBC заявил, что до сих пор стремится завершить продажу своего российского бизнеса местному кредитору Expobank в этом году, но соглашение все еще ожидает одобрения тамошних регуляторов. Его операции в россии — это в основном корпоративные банковские услуги, включая кредитование и инвестиционный банкинг. В HSBC заявили, что новые ограничения на денежные переводы не связаны с незавершенной продажей.
Денежно-финансовое управление Гонконга ранее заявило, что финансовые учреждения не обязаны соблюдать односторонние санкции, введенные против россии, и это решение соответствует позиции городских властей.

Компании, которые «перекрасили» свои бренды и остались в россии 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
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