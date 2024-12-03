Один из индикаторов Ukraine Facility: правительство утвердило политику госсобственности — Finance.ua

Один из индикаторов Ukraine Facility: правительство утвердило политику госсобственности
Кабинет Министров утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Документ является ключевым для внедрения норм Закона № 3587-IX, он совершенствует корпоративное управление и учитывает принципы ОЭСР.
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«Политика госсобственности определяет роль государства в управлении госкомпаниями, очерчивает, какие компании являются стратегическими для страны и какие задачи они должны выполнять, а также вводит высокие стандарты корпоративного управления в государственном секторе экономики, — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко. — Вместе с этим документом впервые в Украине вводится четкая и прозрачная политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний, а также дивидендная политика. Эти меры позволят повысить эффективность управления государственными активами и привлечь инвестиции в экономику».
Политика государственной собственности предусматривает:
- Четкое определение, в каких секторах экономики государство должно сохранять свое присутствие.
- Оптимизация портфеля государственных активов. Речь идет о приватизации или ликвидации предприятий, которые не являются стратегически важными для государства.
- Внедрение современных стандартов корпоративного управления на основе принципов ОЭСР, что среди прочего предполагает создание независимых наблюдательных советов.
- Критерии обязательности создания наблюдательных советов.
- Планы по повышению эффективности, сохранению и повышению стоимости активов.
- Правила отчетности и определение целей деятельности госкомпаний.
- Правила организации управления, распределения функций и возможностей между госорганами и компаниями.
Принятие политики госсобственности — один из индикаторов «Плана Украины для Ukraine Facility» и маяк меморандума с МВФ. Документ учитывает лучшие мировые практики, поскольку нарабатывался в консультациях с международными партнерами.
После принятия политики государственной собственности следующими шагами будет проведение триажа — определение и разделение компаний на те, что остаются в государственной собственности, и приватизированные или ликвидированные.
Также будет проходить формирование наблюдательных советов в государственных компаниях, подпадающих под критерии, и работа над разграничением специальных обязанностей госкомпаний.
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