Один из индикаторов Ukraine Facility: правительство утвердило политику госсобственности — Finance.ua

Один из индикаторов Ukraine Facility: правительство утвердило политику госсобственности Сегодня 06:07 — Казна и Политика

Кабинет Министров утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Документ является ключевым для внедрения норм Закона № 3587-IX , он совершенствует корпоративное управление и учитывает принципы ОЭСР.

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«Политика госсобственности определяет роль государства в управлении госкомпаниями, очерчивает, какие компании являются стратегическими для страны и какие задачи они должны выполнять, а также вводит высокие стандарты корпоративного управления в государственном секторе экономики, — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко. — Вместе с этим документом впервые в Украине вводится четкая и прозрачная политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний, а также дивидендная политика. Эти меры позволят повысить эффективность управления государственными активами и привлечь инвестиции в экономику».

Политика государственной собственности предусматривает:

Четкое определение, в каких секторах экономики государство должно сохранять свое присутствие. Оптимизация портфеля государственных активов. Речь идет о приватизации или ликвидации предприятий, которые не являются стратегически важными для государства. Внедрение современных стандартов корпоративного управления на основе принципов ОЭСР, что среди прочего предполагает создание независимых наблюдательных советов. Критерии обязательности создания наблюдательных советов. Планы по повышению эффективности, сохранению и повышению стоимости активов. Правила отчетности и определение целей деятельности госкомпаний. Правила организации управления, распределения функций и возможностей между госорганами и компаниями.

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Принятие политики госсобственности — один из индикаторов «Плана Украины для Ukraine Facility» и маяк меморандума с МВФ. Документ учитывает лучшие мировые практики, поскольку нарабатывался в консультациях с международными партнерами.

После принятия политики государственной собственности следующими шагами будет проведение триажа — определение и разделение компаний на те, что остаются в государственной собственности, и приватизированные или ликвидированные.

Также будет проходить формирование наблюдательных советов в государственных компаниях, подпадающих под критерии, и работа над разграничением специальных обязанностей госкомпаний.

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