Одесский порт продает судно «Адмирал Де Рибас» — Finance.ua
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Одесский порт продает судно «Адмирал Де Рибас»

Фондовый рынок
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Одесский порт продает судно «Адмирал Де Рибас»
Одесский порт продает судно «Адмирал Де Рибас»
Государственное предприятие «Одесский порт» объявило о продаже судна «Адмирал Де Рибас» с полным оборудованием.
Аукцион состоится 21 августа со стартовой ценой 22,5 миллиона гривен, стало известно с портала Prozorro.Sale.
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Судно находилось в отстое с 26 декабря 2017 года по 21 ноября 2019 года и эксплуатируется в бербоут-чартере с 21 ноября 2019 года.
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Судно построили в 1994 году в Словакии, 81 метр протяженностью, ширина 12,8 метра и высота борта 7,1 метра. Осадка судна составляет 5,48 метра, а дедвейт — 3,680 тонн.
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Справка Finance.ua:

  • По итогам 2023 года количество завершенных в системе Prozorro закупок выросло по сравнению с 2022 годом на 28% - до 3,6 млн грн. И почти на 70% - до 622 млрд грн — выросла по сравнению с предыдущим периодом ожидаемая стоимость закупок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По материалам:
Finance.ua
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