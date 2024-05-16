Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен — Finance.ua

Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен

В течение апреля 7,4 тысячи публичных заказчиков объявили закупки через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

Читайте также Аукционы на «Prozorro.Продажи» в этом году пополнили бюджеты более чем на 678 млн грн

«Несмотря на полномасштабную войну, сфера публичных закупок продолжает динамично развиваться. Мы уже вышли на уровень закупок, который был до начала полномасштабного вторжения. Сейчас около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro.

Сейчас Министерство экономики Украины работает над повышением эффективности проведения закупок, а также введением лучших европейских практик. В ближайшее время мы подадим в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины «О публичных закупках».

Он должен утвердить новые инструменты для обеспечения эффективности сложных закупок, а также инициативы, которые уже продемонстрировали свою эффективность во время войны, и, конечно, приблизить наше законодательство к европейскому", — сказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

Читайте также Аукционы на «Prozorro.Продажи» в этом году пополнили бюджеты более чем на 678 млн грн

Всего в апреле заказчики объявили у Prozorro 39,7 тыс. закупок. Наибольшие расходы планировали направить на ремонт и реконструкцию зданий (12,3 млрд грн), лекарства (5,7 млрд грн), дорожные работы (4,7 млрд грн) и закупки электрической энергии (4,7 млрд грн). Также через Prozorro объявили конкурентные закупки БПЛА на 2,6 млрд грн.

В прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 56,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости тех закупок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.