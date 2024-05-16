Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен — Finance.ua

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Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен

Фондовый рынок
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Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен
Через Prozorro в апреле объявили закупок на 78,5 миллиарда гривен
В течение апреля 7,4 тысячи публичных заказчиков объявили закупки через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.
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«Несмотря на полномасштабную войну, сфера публичных закупок продолжает динамично развиваться. Мы уже вышли на уровень закупок, который был до начала полномасштабного вторжения. Сейчас около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro.
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Сейчас Министерство экономики Украины работает над повышением эффективности проведения закупок, а также введением лучших европейских практик. В ближайшее время мы подадим в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины «О публичных закупках».
Он должен утвердить новые инструменты для обеспечения эффективности сложных закупок, а также инициативы, которые уже продемонстрировали свою эффективность во время войны, и, конечно, приблизить наше законодательство к европейскому", — сказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.
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Всего в апреле заказчики объявили у Prozorro 39,7 тыс. закупок. Наибольшие расходы планировали направить на ремонт и реконструкцию зданий (12,3 млрд грн), лекарства (5,7 млрд грн), дорожные работы (4,7 млрд грн) и закупки электрической энергии (4,7 млрд грн). Также через Prozorro объявили конкурентные закупки БПЛА на 2,6 млрд грн.
В прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 56,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости тех закупок.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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