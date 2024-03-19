Аукционы на «Prozorro.Продажи» в этом году пополнили бюджеты более чем на 678 млн грн — Finance.ua

Аукционы на «Prozorro.Продажи» в этом году пополнили бюджеты более чем на 678 млн грн Сегодня 10:46

Аукционы на «Prozorro.Продажи» в этом году пополнили бюджеты более чем на 678 млн грн

С начала 2024 года, по состоянию на 18 марта, на платформе «Prozorro.Продажи» завершилось 2,8 тыс. успешных аукционов, по результатам которых в бюджеты разных уровней поступило более 678,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АО «Prozorro.Продажи».

По данным АО «Prozorro.Продажи», лидерами по объему дохода являются малая приватизация государственной и коммунальной собственности (173,5 млн грн), продажа активов банков-банкротов (162,5 млн грн), продажа имущества частных компаний (109,3 млн грн), продажа имущества и активов (96,5 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (58,1 млн грн).

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Еще 1530 аукционов находятся на этапе закрытия сделок и потенциально могут пополнить бюджеты разных уровней еще на 1,23 млрд грн.

По состоянию на 18 марта в системе «Prozorro.Продажи» объявлено более 5,1 тыс. онлайн-аукционов.

Как сообщалось ранее, в феврале в электронной системе «Prozorro.Продажи» состоялось 400 успешных э-аукционов по аренде государственных и коммунальных земельных участков, по результатам которых государственный и местные бюджеты получат более 32 млн. грн.

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