На Prozorro. Продажи выставили Bitcoin: как принять участие в торгах — Finance.ua

На Prozorro. Продажи выставили Bitcoin: как принять участие в торгах
В системе Prozorro. Продажи будут выставляться цифровые активы. Первый лот — 0,1 Bitcoin уже выставлен на продажу. Стартовая цена — ниже рыночной.
Об этом сообщает маркетплейс аукционов Ubiz.ua — аккредитованная площадка Prozorro.Продажи.
«В соответствии со статьей 177 ГК Украины, каждое юридическое или физическое лицо имеет право (возможность) полностью открыто, законно приобрести через аукцион цифровые вещи», — говорится в сообщении.
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Итак, теперь каждое потенциально заинтересованное лицо может абсолютно законно приобрести высоколиквидный цифровой актив через систему Prozorro.Продажи. Для этого необходимо пройти традиционный путь участия в онлайн-торгах.
Как принять участие в онлайн-торгах
1. По обычной процедуре Prozorro. Продажи стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос.
2. Выиграть аукцион путем повышения ставок.
3. Подписать Протокол.
4. Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату.
5. Подписать договор купли-продажи (можно и посредством электронной цифровой подписи).
6. Получить цифровой актив на свой кошелек.
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После завершения аукциона покупатель получит необходимые документы о приобретении в собственность цифровой вещи, что в случае необходимости поможет владельцу подтвердить источник ее происхождения.
Детали первого лота:
- аукцион состоится 14 мая 2024 года;
- стартовая стоимость — 188 000 грн без НДС;
- по состоянию на 7 мая 2024 года курс Bitcoin к гривне равен 2 506 940,08 грн/BTC.
Напомним, стать криптоинвестором достаточно просто, но нужно быть осмотрительным и делать взвешенные шаги. При выборе цифровых активов обращать внимание на многие параметры проекта, опыт работы команды, стоящей за ним, и правильно оценить перспективы. Помните о рисках и возможностях, связанных с каждым видом активов. Разрабатывайте стратегию, отвечающую вашим финансовым целям. Как создать ваш первый криптокошелек, Finance.ua рассказывал в статье Инвестируем 50 тысяч гривен в криптовалюту.
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