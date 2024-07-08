За полгода закупки через Prozorro Market превышают объемы за весь прошлый год — Finance.ua
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За полгода закупки через Prozorro Market превышают объемы за весь прошлый год

Казна и Политика
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Более 1,3 миллиарда гривен с начала года государство сэкономило при покупке товаров широкого потребления через электронный каталог Prozorro Market, и это больше, чем за весь 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что с начала года через Prozorro Market было заключено 29 тыс. сделок на приобретение товаров общей стоимостью 9 млрд грн. За первое полугодие 2024 года е-каталогом воспользовались 6 тыс. заказчиков.
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«Prozorro Market остается наиболее удобной и доступной площадкой, которая позволяет заказчику и производителю быстро найти друг друга. Увеличение популярности инструмента чрезвычайно важно, особенно столь значительно — только за полгода закупки через Prozorro Market превышают объемы за весь прошлый год», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, благодаря этому инструменту государство экономит средства. Во-вторых, Prozorro Market позволяет бизнесу продавать товар быстро и по приемлемым конкурентным ценам, которые определяет сам изготовитель.
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Prozorro Market работает по принципу интернет-магазина для закупок за средства налогоплательщиков. Основную часть инструмента администрирует государственное учреждение «Профессиональные закупки».
Заказчик может войти в систему через одну из электронных площадок, выбрать необходимый товар и объявить процедуру в несколько кликов. В среднем закупка через электронный каталог длится 9 дней — втрое быстрее, чем при открытых торгах на Prozorro.
Чаще всего в первом полугодии этого года публичные заказчики покупали через Prozorro Market продукты питания, топливо и беспилотные летательные аппараты.
По материалам:
Укрінформ
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