Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии — Finance.ua

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Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии

Энергетика
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Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии
Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии
В Одессе не смогли решить вопрос энергообеспечения города перед началом отопительного сезона. Причина — в отсутствии собственной ТЭЦ.
Об этом на форуме Odesa Revival Economic Forum заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
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По словам городского головы, Одесса — на данный момент единственный город в Украине без внутренней генерации электроэнергии.
«Десять лет я боролся за то, чтобы нам передали нашу ТЭЦ. Собственно, мы не решили этот вопрос», — рассказал Геннадий Труханов.
Мэр отметил, что в декабре в городе начнут устанавливать газопоршневые станции при поддержке Программы развития ООН и японских партнеров.
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Также Геннадий Труханов сообщил, что городской бюджет «похудел» на 800−900 миллионов гривен, но, несмотря на то, что стоит вопрос обеспечения города, Одесса продолжает выделять средства на ВСУ.
В Одессе уже приступили к строительству когенерационных машин для некоторых крупных котельных. Это приборы, производящие электричество и тепло, сжигая газ. Они должны помочь создать собственную генерацию для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. Но оборудование для этой техники Одесса получит только в конце осени.
Первые два генератора установят в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.
По материалам:
Novyny.live
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