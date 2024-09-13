Украина может вернуться к графикам отключений электроэнергии в декабре — Кудрицкий Сегодня 08:30 — Энергетика

Украина может вернуться к графикам отключений электроэнергии в декабре — Кудрицкий

В Украине сейчас не происходят отключения электроэнергии, поскольку основные повреждения уже устранены, а потребление уменьшилось после жары. Однако, по прогнозам бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, графики отключений могут снова ввести в начале зимы.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

В Украине пока не происходит отключения электроэнергии. По словам Кудрицкого, основные повреждения после последней массированной атаки уже устранены и проблем с сетью нет. Генерации достаточно благодаря снижению потребления после жары.

«Пока не будет новой волны жары или какого-нибудь очередного замечания на каком-то крупном объекте генерации, типа атомной станции, у нас, в принципе, электроэнергии должно было хватать. Мы прогнозировали, что в сентябре-октябре ситуация с балансом может быть спокойной, если не будет новых масштабных обстрелов», — сказал Кудрицкий.

Однако Кудрицкий отметил, что в Украине могут снова внедрить графики отключений с начала зимы, если температура будет низкой.

«Я бы больше ставил на декабрь. В ноябре начнется отопительный сезон по всей стране, но в ноябре может не быть холодной погоды. А ведь именно холодная погода будет триггером для того, чтобы вводить ограничения электропотребления», — сообщил он.

Читайте также Объекты энергетики могут переместить под землю с целью защиты от вражеских обстрелов

Он также подчеркнул, что сценарий без отключений зимой теоретически возможен, если температура останется на уровне 5−15 градусов и не будет новых обстрелов.

«То есть в принципе он существует, но мы понимаем, что он сугубо теоретический. Я считаю, что в холодную погоду отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы», — добавил Кудрицкий.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.