Украина может вернуться к графикам отключений электроэнергии в декабре — Кудрицкий — Finance.ua
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Украина может вернуться к графикам отключений электроэнергии в декабре — Кудрицкий

Энергетика
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Украина может вернуться к графикам отключений электроэнергии в декабре — Кудрицкий
Украина может вернуться к графикам отключений электроэнергии в декабре — Кудрицкий
В Украине сейчас не происходят отключения электроэнергии, поскольку основные повреждения уже устранены, а потребление уменьшилось после жары. Однако, по прогнозам бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, графики отключений могут снова ввести в начале зимы.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
В Украине пока не происходит отключения электроэнергии. По словам Кудрицкого, основные повреждения после последней массированной атаки уже устранены и проблем с сетью нет. Генерации достаточно благодаря снижению потребления после жары.
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«Пока не будет новой волны жары или какого-нибудь очередного замечания на каком-то крупном объекте генерации, типа атомной станции, у нас, в принципе, электроэнергии должно было хватать. Мы прогнозировали, что в сентябре-октябре ситуация с балансом может быть спокойной, если не будет новых масштабных обстрелов», — сказал Кудрицкий.
Однако Кудрицкий отметил, что в Украине могут снова внедрить графики отключений с начала зимы, если температура будет низкой.
«Я бы больше ставил на декабрь. В ноябре начнется отопительный сезон по всей стране, но в ноябре может не быть холодной погоды. А ведь именно холодная погода будет триггером для того, чтобы вводить ограничения электропотребления», — сообщил он.
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Он также подчеркнул, что сценарий без отключений зимой теоретически возможен, если температура останется на уровне 5−15 градусов и не будет новых обстрелов.
«То есть в принципе он существует, но мы понимаем, что он сугубо теоретический. Я считаю, что в холодную погоду отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы», — добавил Кудрицкий.
По материалам:
Діло
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