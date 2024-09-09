Объекты энергетики могут переместить под землю с целью защиты от вражеских обстрелов — Finance.ua
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Объекты энергетики могут переместить под землю с целью защиты от вражеских обстрелов

Энергетика
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Объекты энергетики могут переместить под землю с целью защиты от вражеских обстрелов
Объекты энергетики могут переместить под землю с целью защиты от вражеских обстрелов
Заместитель министра энергетики Николай Колесник проинформировал об одном из вариантов защиты воздушных линий электропередач от российских обстрелов.
В частности, рассматривают возможность переноса объектов под землю.
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Как пояснил Колесник, это «потенциально один из вариантов». Уже разработано значительное количество технических решений и физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения. В настоящее время энергетики пытаются обустроить первый и второй уровни физической защиты энергообъектов в максимально ускоренные сроки.
Он напомнил, что с целью обеспечения физической защиты и восстановления поврежденных объектов необходимо финансирование как из государственного бюджета, так и за средства международной помощи.
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Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что Украина рассматривает как одно из направлений устранения дефицита в энергосистеме переговоры с европейскими операторами системы передачи об увеличении мощности для импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.
24 июня бывший председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации, поскольку рассредоточение небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой к российским атакам.
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