Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю — Finance.ua

Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю Сегодня 13:19 — Личные финансы

Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю

Электронная трудовая книжка — это удобный и доступный электронный сервис для работников и работодателей на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Как оцифровать трудовую книжку через портал ПФУ

Сервис позволяет подавать через портал копии бумажных трудовых книжек, других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника.

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Также можно хранить в электронном виде информацию о страховом стаже и уплаченных страховых взносах.

Как скачать скан-копию трудовой книжки через портал Пенсионного фонда Украины:

Войдите в личный кабинет на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе Коммуникации по ПФУ в левом боковом меню выберите вкладку Сведения о трудовых отношениях. Заполните общие данные и согласитесь на обработку персональных данных. Загрузите цветные скан-копии страниц в формате PDF или JPEG.

Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:

должны быть цветными и четкими;

отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);

формат изображения должен быть .jpg или .pdf;

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:

документы о получении образования;

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный билет;

другие документы, подтверждающие периоды работы, — в случае необходимости.

Преимущества электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка — это современный цифровой формат, заменяющий традиционную бумажную книжку.

Она обеспечивает удобное хранение информации о трудовом стаже, улучшает управление трудовыми отношениями и упрощает доступ к данным работников и работодателей.

Основные преимущества электронной трудовой книжки:

защищенность от потери или повреждения данных о трудовой деятельности;

возможность проверять и подтверждать трудовой стаж в режиме онлайн;

повышенный уровень безопасности и аутентификации данных;

автоматизированное назначение пенсии в будущем.

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