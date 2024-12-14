Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю — Finance.ua

Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю
Электронная трудовая книжка — это удобный и доступный электронный сервис для работников и работодателей на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
Как оцифровать трудовую книжку через портал ПФУ
Сервис позволяет подавать через портал копии бумажных трудовых книжек, других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника.
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Также можно хранить в электронном виде информацию о страховом стаже и уплаченных страховых взносах.
Как скачать скан-копию трудовой книжки через портал Пенсионного фонда Украины:
- Войдите в личный кабинет на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В разделе Коммуникации по ПФУ в левом боковом меню выберите вкладку Сведения о трудовых отношениях.
- Заполните общие данные и согласитесь на обработку персональных данных.
- Загрузите цветные скан-копии страниц в формате PDF или JPEG.
Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:
- должны быть цветными и четкими;
- отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);
- формат изображения должен быть .jpg или .pdf;
- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.
Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:
- документы о получении образования;
- свидетельство о рождении ребенка (для женщин);
- военный билет;
- другие документы, подтверждающие периоды работы, — в случае необходимости.
Преимущества электронной трудовой книжки
Электронная трудовая книжка — это современный цифровой формат, заменяющий традиционную бумажную книжку.
Она обеспечивает удобное хранение информации о трудовом стаже, улучшает управление трудовыми отношениями и упрощает доступ к данным работников и работодателей.
Основные преимущества электронной трудовой книжки:
- защищенность от потери или повреждения данных о трудовой деятельности;
- возможность проверять и подтверждать трудовой стаж в режиме онлайн;
- повышенный уровень безопасности и аутентификации данных;
- автоматизированное назначение пенсии в будущем.
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