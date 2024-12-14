Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю — Finance.ua
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Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю

Личные финансы
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Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю
Оцифровка трудовых книжек: что нужно знать работодателю
Электронная трудовая книжка — это удобный и доступный электронный сервис для работников и работодателей на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Как оцифровать трудовую книжку через портал ПФУ

Сервис позволяет подавать через портал копии бумажных трудовых книжек, других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника.
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Также можно хранить в электронном виде информацию о страховом стаже и уплаченных страховых взносах.
Как скачать скан-копию трудовой книжки через портал Пенсионного фонда Украины:
  1. Войдите в личный кабинет на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В разделе Коммуникации по ПФУ в левом боковом меню выберите вкладку Сведения о трудовых отношениях.
  3. Заполните общие данные и согласитесь на обработку персональных данных.
  4. Загрузите цветные скан-копии страниц в формате PDF или JPEG.
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Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:
  • должны быть цветными и четкими;
  • отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);
  • формат изображения должен быть .jpg или .pdf;
  • размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.
Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:
  • документы о получении образования;
  • свидетельство о рождении ребенка (для женщин);
  • военный билет;
  • другие документы, подтверждающие периоды работы, — в случае необходимости.

Преимущества электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка — это современный цифровой формат, заменяющий традиционную бумажную книжку.
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Она обеспечивает удобное хранение информации о трудовом стаже, улучшает управление трудовыми отношениями и упрощает доступ к данным работников и работодателей.
Основные преимущества электронной трудовой книжки:
  • защищенность от потери или повреждения данных о трудовой деятельности;
  • возможность проверять и подтверждать трудовой стаж в режиме онлайн;
  • повышенный уровень безопасности и аутентификации данных;
  • автоматизированное назначение пенсии в будущем.
По материалам:
Finance.ua
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