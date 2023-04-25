Электронная трудовая книжка: как самостоятельно получить выписку (инструкция) — Finance.ua

Электронная трудовая книжка: как самостоятельно получить выписку (инструкция) Сегодня 08:36 — Личные финансы

Электронная трудовая книжка: как самостоятельно получить выписку (инструкция)

С июня 2021 года в Украине была введена электронная трудовая книжка. Оцифровать документ, если речь идет о трудовом стаже до 2004 года, украинцы могут самостоятельно — для этого в Пенсионном фонде подготовили подробную инструкцию. Данные о трудовом стаже застрахованного лица после 2004 года находятся в соответствующем реестре.

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На сайте ПФУ, имея цифровую подпись, гражданин может в любой момент без посещения отделения фонда узнать свой страховой стаж. Кроме того, сокращается риск потерять или повредить бумажную трудовую книжку. Сервис позволяет при необходимости получить выписку из электронной трудовой книжки. О том, как это сделать, рассказали авторы « Юридического справочника для ВПЛ ».

Прежде всего нужно войти в личный кабинет на сайте ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA.

В кабинете следует выбрать раздел «Электронная трудовая книжка» (находится слева) и ознакомиться с данными. Далее выбрать раздел «Коммуникация с ПФУ» и нажать «Запрос на получение электронного документа».



После этого следует проверить правильность информации о вас, выбрать тип обращения, дать согласие на обработку персональных данных и указать свой мобильный телефон;



После проверки и заполнения всей информации нажать «Отправить в ПФУ».



В разделе «Мои обращения» можно увидеть результат. При необходимости выписку можно загрузить в формате PDF.



Напомним, что на сегодняшний день украинское законодательство позволяет делать взносы в ПФУ лицами от 16 лет, например, студентам, если их данные есть в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (если человек был хоть в какой-то период официально трудоустроен). Месяцы, за которые были уплачены взносы, будут засчитываться в страховой стаж.

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